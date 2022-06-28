Строитель резиденции Путина получил 20 лет за хищения

28 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генерального директора холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Орагево. Суд считает петербургского предпринимателя создателем и лидером преступного сообщества. «Гендиректор холдинга „Форум“ Михальченко получил 20 лет строгого режима (и штраф в 1 млн рублей). За хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево», — передает корреспондент РИА Новости из военного суда. По версии следствия при строительстве Дома президентов в Ново-Огарево в 2014—2015 годах были похищены 1,5 млрд рублей. Пятеро других фигурантов получили от трех до 15 лет заключения в колониях общего режима со штрафами до 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU было известно о фигуранте Станиславе Кюнере, в 2020 году он был признан виновным и получил 8 лет лишения свободы, в июле 2021 года он был сокращен до 5 лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Генерального директора холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Орагево. Суд считает петербургского предпринимателя создателем и лидером преступного сообщества. «Гендиректор холдинга „Форум“ Михальченко получил 20 лет строгого режима (и штраф в 1 млн рублей). За хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево», — передает корреспондент РИА Новости из военного суда. По версии следствия при строительстве Дома президентов в Ново-Огарево в 2014—2015 годах были похищены 1,5 млрд рублей. Пятеро других фигурантов получили от трех до 15 лет заключения в колониях общего режима со штрафами до 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU было известно о фигуранте Станиславе Кюнере, в 2020 году он был признан виновным и получил 8 лет лишения свободы, в июле 2021 года он был сокращен до 5 лет.