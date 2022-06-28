Строитель резиденции Путина получил 20 лет за хищения

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Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима Фото:

Генерального директора холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Орагево. Суд считает петербургского предпринимателя создателем и лидером преступного сообщества.

«Гендиректор холдинга „Форум“ Михальченко получил 20 лет строгого режима (и штраф в 1 млн рублей). За хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево», — передает корреспондент РИА Новости из военного суда.

По версии следствия при строительстве Дома президентов в Ново-Огарево в 2014—2015 годах были похищены 1,5 млрд рублей. Пятеро других фигурантов получили от трех до 15 лет заключения в колониях общего режима со штрафами до 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU было известно о фигуранте Станиславе Кюнере, в 2020 году он был признан виновным и получил 8 лет лишения свободы, в июле 2021 года он был сокращен до 5 лет.

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Генерального директора холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Орагево. Суд считает петербургского предпринимателя создателем и лидером преступного сообщества. «Гендиректор холдинга „Форум“ Михальченко получил 20 лет строгого режима (и штраф в 1 млн рублей). За хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево», — передает корреспондент РИА Новости из военного суда. По версии следствия при строительстве Дома президентов в Ново-Огарево в 2014—2015 годах были похищены 1,5 млрд рублей. Пятеро других фигурантов получили от трех до 15 лет заключения в колониях общего режима со штрафами до 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU было известно о фигуранте Станиславе Кюнере, в 2020 году он был признан виновным и получил 8 лет лишения свободы, в июле 2021 года он был сокращен до 5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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