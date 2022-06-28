ЦБ разрешил россиянам устанавливать лимит на онлайн-операции

29 июня 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

У многих банков уже есть возможность устанавливать лимиты на переводы Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям РФ разрешат самим ограничивать онлайн-операции в банках для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. «Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибер-мошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — доложил директор Департамента информационной безопасности Банка РФ Вадим Уваров. Уточняется, что запрет можно будет устанавливать на дистанционные каналы в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Вадим Уваров добавил, что банки будут обязаны оказывать такие услуги все клиентам. При этом ограничения клиенты банков смогут снять в любое время. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что ключевая ставка в России может быть снижена. По его словам, все будет зависеть от того, как «формируются инфляция и инфляционные ожидания». На сегодняшний день ключевая ставка составляет 9,5%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жителям РФ разрешат самим ограничивать онлайн-операции в банках для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. «Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибер-мошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — доложил директор Департамента информационной безопасности Банка РФ Вадим Уваров. Уточняется, что запрет можно будет устанавливать на дистанционные каналы в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Вадим Уваров добавил, что банки будут обязаны оказывать такие услуги все клиентам. При этом ограничения клиенты банков смогут снять в любое время. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что ключевая ставка в России может быть снижена. По его словам, все будет зависеть от того, как «формируются инфляция и инфляционные ожидания». На сегодняшний день ключевая ставка составляет 9,5%.