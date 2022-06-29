Байден отправит солдат в Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Youtube. Тюмень, телефон, смартфон, youtube, ютуб, смартфон в руке, байден, ютьюб, you tube
США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз от РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США подтвердил слухи о создании штаба 5-й армии в Польше. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде.

США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после начала специальной операции на Украине. Байден также отметил, что Соединенные штаты Америки увеличат количество эсминцев (эскадренный миноносец) в Испании с четырех до шести. Кроме того, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35.

Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США подтвердил слухи о создании штаба 5-й армии в Польше. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде. США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после начала специальной операции на Украине. Байден также отметил, что Соединенные штаты Америки увеличат количество эсминцев (эскадренный миноносец) в Испании с четырех до шести. Кроме того, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...