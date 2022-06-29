Байден отправит солдат в Польшу

Президент США подтвердил слухи о создании штаба 5-й армии в Польше. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде.
США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после начала специальной операции на Украине. Байден также отметил, что Соединенные штаты Америки увеличат количество эсминцев (эскадренный миноносец) в Испании с четырех до шести. Кроме того, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35.
Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»
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