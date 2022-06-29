Байден отправит солдат в Польшу

29 июня 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз от РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США подтвердил слухи о создании штаба 5-й армии в Польше. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде. США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после начала специальной операции на Украине. Байден также отметил, что Соединенные штаты Америки увеличат количество эсминцев (эскадренный миноносец) в Испании с четырех до шести. Кроме того, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины» Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США подтвердил слухи о создании штаба 5-й армии в Польше. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде. США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после начала специальной операции на Украине. Байден также отметил, что Соединенные штаты Америки увеличат количество эсминцев (эскадренный миноносец) в Испании с четырех до шести. Кроме того, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»