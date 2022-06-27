В Польше призывают готовиться к войне с Россией

28 июня 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

Официальные лица Польши беспокоятся об обороноспособности страны, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков. По мнению эксперта по геополитической стратегии аналитического центра «Стратегия и будущее» Яцека Бартощака, польским властям следует опасаться нападения России на железнодорожную инфраструктуру, с помощью которой страна обеспечивает военную помощь Украине, передает агентство «Ридус», ссылаясь на интервью аналитика для польского портала Interia.pl. При этом Бартощак усомнился в том, что НАТО решилось бы на ответные меры в случае нападения России на страны Балтии, отметили авторы. У Польши должна быть возможность нанести ответные удары по Калининграду и Белоруссии в случае конфликта, считает аналитик. Но проблема заключается в том, что США неохотно вооружают своих союзников ракетами дальнего радиуса действия, объяснил он. Как отмечают авторы, настроения аналитиков подтверждают и заявления польских министров. «Конфликт на Украине полностью убедил нас в том, что польская армия должна быть в состоянии сдерживать и самостоятельно защищать нашу страну с первого дня конфликта и на основе собственного оборонного потенциала», — заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в ходе встречи руководителей Минобороны и командования Вооруженных сил в Варшаве. «По некоторым данным, Польша намерена довести численность вооруженных сил до 400 000 человек. На вооружение Войска польского должны быть приняты корейские танки K2 „Черная пантера“, самоходные гаубицы AHS Krab, шасси которых было изготовлено в сотрудничестве с южнокорейским партнером», — сообщили авторы агентства. Инициативу расширения армии также поддержал директор по исследованиям Brookings Institute Майкл Э. О’Хэнлон. «НАТО должно перейти от того, что было, по сути, передовым присутствием в странах Балтии и Польше с 2017 года, к скромной позиции передовой обороны. Президент России Владимир Путин должен знать об однозначной приверженности НАТО защите территории альянса и не сомневаться в том, что Соединенные Штаты и их союзники сделают все возможное, чтобы победить в войне, которую он может начать против членов альянса», — заявил американский исследователь. Как утверждает О’Хэнлон, НАТО должно установить достаточно боевых подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, вместо того чтобы иметь незначительные и разрозненные боевые образования из многих стран. В этом случае положение американских сил в Европе вырастет на 10 000, то есть до 15 000 военнослужащих, считает эксперт. «Это самый многообещающий способ сделать сдерживание устойчивым», — резюмировал исследователь. Ранее URA.RU сообщало о намерении властей Польши увеличить численность армии со 150 до 400 тысяч человек в рамках усиления обороны из-за опасений конфликта с Россией. Помимо этого, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» заявлял о необходимости увеличения числа ракетных установок HIMARS и усилении пехотной и противовоздушной обороны. Вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что Минобороны Польши может разместить на территории страны войска НАТО на случай конфликта с Россией.

В Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков. По мнению эксперта по геополитической стратегии аналитического центра «Стратегия и будущее» Яцека Бартощака, польским властям следует опасаться нападения России на железнодорожную инфраструктуру, с помощью которой страна обеспечивает военную помощь Украине, передает агентство «Ридус», ссылаясь на интервью аналитика для польского портала Interia.pl. При этом Бартощак усомнился в том, что НАТО решилось бы на ответные меры в случае нападения России на страны Балтии, отметили авторы. У Польши должна быть возможность нанести ответные удары по Калининграду и Белоруссии в случае конфликта, считает аналитик. Но проблема заключается в том, что США неохотно вооружают своих союзников ракетами дальнего радиуса действия, объяснил он. Как отмечают авторы, настроения аналитиков подтверждают и заявления польских министров. «Конфликт на Украине полностью убедил нас в том, что польская армия должна быть в состоянии сдерживать и самостоятельно защищать нашу страну с первого дня конфликта и на основе собственного оборонного потенциала», — заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в ходе встречи руководителей Минобороны и командования Вооруженных сил в Варшаве. «По некоторым данным, Польша намерена довести численность вооруженных сил до 400 000 человек. На вооружение Войска польского должны быть приняты корейские танки K2 „Черная пантера“, самоходные гаубицы AHS Krab, шасси которых было изготовлено в сотрудничестве с южнокорейским партнером», — сообщили авторы агентства. Инициативу расширения армии также поддержал директор по исследованиям Brookings Institute Майкл Э. О’Хэнлон. «НАТО должно перейти от того, что было, по сути, передовым присутствием в странах Балтии и Польше с 2017 года, к скромной позиции передовой обороны. Президент России Владимир Путин должен знать об однозначной приверженности НАТО защите территории альянса и не сомневаться в том, что Соединенные Штаты и их союзники сделают все возможное, чтобы победить в войне, которую он может начать против членов альянса», — заявил американский исследователь. Как утверждает О’Хэнлон, НАТО должно установить достаточно боевых подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, вместо того чтобы иметь незначительные и разрозненные боевые образования из многих стран. В этом случае положение американских сил в Европе вырастет на 10 000, то есть до 15 000 военнослужащих, считает эксперт. «Это самый многообещающий способ сделать сдерживание устойчивым», — резюмировал исследователь. Ранее URA.RU сообщало о намерении властей Польши увеличить численность армии со 150 до 400 тысяч человек в рамках усиления обороны из-за опасений конфликта с Россией. Помимо этого, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» заявлял о необходимости увеличения числа ракетных установок HIMARS и усилении пехотной и противовоздушной обороны. Вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что Минобороны Польши может разместить на территории страны войска НАТО на случай конфликта с Россией.