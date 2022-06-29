Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Донецкая народная республика и Украина обменялись военнопленными в формате 144 на 144, в Херсоне начнет работу Пенсионный фонд России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 29 июня.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика и Украина обменялись военнопленными. Обмен прошел в формате 144 на 144. «Сегодня 144 бойца ДНР и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой», — сказал Пушилин;
- В военно-гражданской администрации Херсона сообщили, что на территории региона начнет работать ПФР. Фонд должен начать работу с 30 июня;
- В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили около 100 боевиков украинского нацбатальона «Кракен» в Харьковской области. Остатки боевиков отошли в Харьков;
- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Россия может инициировать создание международного трибунала по преступлениям Киевского режима в Донбассе. В него могу войти страны СНГ, БРИКС и ШОС;
- В МИД Британии заявили, что переговоры с Россией возможны только после «победы» Киева на поле боя. «Мы обязаны добиться поражения России», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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