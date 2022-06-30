Командир полка Кадырова заявил об окружении Лисичанска

Половина города Приволье, подконтрольного украинским боевикам, перешла под контроль российских войск. Таким образом Лисичанск, находящийся на дальнейших рубежах, оказывается окружен. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики (ЧР) по силовому блоку Апты Алаудинов.
«На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск. Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника», — заявил он на видео, опубликованном в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщается, следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а после и Лисичанска.
С 24 февраля Россия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас основные бои ведутся на северодонецком и лисичанском направлении.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!