Депутат Госдумы назвал команду Зеленского лохами

30 июня 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Западные лидеры не исполнят гарантии безопасности, которые они дали Украине, уверен Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат, считает депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. По его мнению, европейские лидеры поступят с Зеленским так же, как поступили в 2014 году с Януковичем: «кинут, как лоха». «Сейчас самый очевидный кандидат в лохи — Вова Зеленский. Ему только пообещали гарантии, а Шольца при упоминании о них уже разбирает смех в предвкушении неминуемого эпического „кидалова“», — написал Миронов в своем telegram-канале. Депутат обратил внимание на реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопрос журналистки о том, что значат данные Украине гарантии безопасности. Шольц не ответил на вопрос, а только «отделался выразительной мимикой, парой междометий и ироническим хихиканьем». По мнению Миронова, своей реакцией канцлер дал понять, «что ответ очевиден, и грудному ребенку здесь излишне тратить силы и время на какие-либо разъяснения». Дело в том, отмечает Миронов, что в 2014 году западные лидеры уже давали Украине обещания безопасности и подписывали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». Однако уже буквально через несколько часов после подписания на Украине произошел государственный переворот, отмечает депутат. Бывший президент страны Янукович признал, что его «кинули, как лоха». Теперь такая же участь ждет и Владимира Зеленского, уверен Сергей Миронов. «А вот самому Зеленскому сейчас явно не до шуток, потому что, в отличие от Януковича, его ждут не „ростовские родственники“, а следователи и тюремные надзиратели», — резюмирует парламентарий. Ранее правительство Германии объявило о том, что страны G7 договорились о гарантиях безопасности Украине. На пресс-конференции по итогам саммита канцлер Шольц не смог конкретизировать, о каких именно гарантиях идет речь, и лишь рассмеялся в ответ на вопрос журналистки, сообщает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат, считает депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. По его мнению, европейские лидеры поступят с Зеленским так же, как поступили в 2014 году с Януковичем: «кинут, как лоха». «Сейчас самый очевидный кандидат в лохи — Вова Зеленский. Ему только пообещали гарантии, а Шольца при упоминании о них уже разбирает смех в предвкушении неминуемого эпического „кидалова“», — написал Миронов в своем telegram-канале. Депутат обратил внимание на реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопрос журналистки о том, что значат данные Украине гарантии безопасности. Шольц не ответил на вопрос, а только «отделался выразительной мимикой, парой междометий и ироническим хихиканьем». По мнению Миронова, своей реакцией канцлер дал понять, «что ответ очевиден, и грудному ребенку здесь излишне тратить силы и время на какие-либо разъяснения». Дело в том, отмечает Миронов, что в 2014 году западные лидеры уже давали Украине обещания безопасности и подписывали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». Однако уже буквально через несколько часов после подписания на Украине произошел государственный переворот, отмечает депутат. Бывший президент страны Янукович признал, что его «кинули, как лоха». Теперь такая же участь ждет и Владимира Зеленского, уверен Сергей Миронов. «А вот самому Зеленскому сейчас явно не до шуток, потому что, в отличие от Януковича, его ждут не „ростовские родственники“, а следователи и тюремные надзиратели», — резюмирует парламентарий. Ранее правительство Германии объявило о том, что страны G7 договорились о гарантиях безопасности Украине. На пресс-конференции по итогам саммита канцлер Шольц не смог конкретизировать, о каких именно гарантиях идет речь, и лишь рассмеялся в ответ на вопрос журналистки, сообщает «Царьград».