В ФРГ предрекли рецессию в Европе из-за отказа от ресурсов из РФ

01 июля 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Советник Шольца прогнозирует тяжелую рецессию по всей Европе после отказа от российского газа Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 После отказа Европы от российского газа, нефти, угля и других ресурсов в странах может начаться затяжная рецессия. Об этом предупредил внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер. «Если мы откажемся от этого сейчас, а речь не только о газе, но о нефти и угле, то я думаю, что это приведет к очень сильной рецессии в Германии, а значит, и во всей Европе. Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — пояснил Плетнер в документальном фильме Un President, l. При этом советник президента Франции Эмманюэль Бонн добавил, что Германия является основным противником введения санкций против РФ. «Германия не хочет вводить санкции, затрагивающие газ, поскольку импортирует большие объемы голубого топлива», — уточнил он. Ранее французское издание Echos писало о том, что даже если Европа сократит импорт российского газа, цены на него вырастут, и Москва получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов. «Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, «двадцать семь» [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому», — констатировало издание. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После отказа Европы от российского газа, нефти, угля и других ресурсов в странах может начаться затяжная рецессия. Об этом предупредил внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер. «Если мы откажемся от этого сейчас, а речь не только о газе, но о нефти и угле, то я думаю, что это приведет к очень сильной рецессии в Германии, а значит, и во всей Европе. Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — пояснил Плетнер в документальном фильме Un President, l. При этом советник президента Франции Эмманюэль Бонн добавил, что Германия является основным противником введения санкций против РФ. «Германия не хочет вводить санкции, затрагивающие газ, поскольку импортирует большие объемы голубого топлива», — уточнил он. Ранее французское издание Echos писало о том, что даже если Европа сократит импорт российского газа, цены на него вырастут, и Москва получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов. «Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, «двадцать семь» [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому», — констатировало издание.