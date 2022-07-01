Милохин выругался матом, обидевшись на сравнение с Шатуновым. «Посоперничаю с Элтоном Джоном»

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Даню Милохина возмутило сравнение с Юрой Шатуновым Фото:

Тиктокер Даня Милохин выругался матом из-за сравнения с покойным лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. По словам артиста, ему бы больше понравились сравнение с британскими артистами Фредди Меркьюри и Элтоном Джоном.

«Что за ***** (ерунда — прим. ред.)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <…> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — высказался Милохин в личном блоге.

Ранее журналистка Анна Монгайт в своем telegram-канале сравнила Милохина и Шатунова из-за похожих карьерных успехов и проживания в одном детдоме в Оренбурге, передает Пятый канал. Некоторых читателей из числа поклонников лидера «Ласкового мая» возмутило такое сравнение. На это журналистка ответила: «Как же, великий Юра и никчемный Даня, как можно сравнивать великое и ничтожное».

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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Тиктокер Даня Милохин выругался матом из-за сравнения с покойным лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. По словам артиста, ему бы больше понравились сравнение с британскими артистами Фредди Меркьюри и Элтоном Джоном. «Что за ***** (ерунда — прим. ред.)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <…> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — высказался Милохин в личном блоге. Ранее журналистка Анна Монгайт в своем telegram-канале сравнила Милохина и Шатунова из-за похожих карьерных успехов и проживания в одном детдоме в Оренбурге, передает Пятый канал. Некоторых читателей из числа поклонников лидера «Ласкового мая» возмутило такое сравнение. На это журналистка ответила: «Как же, великий Юра и никчемный Даня, как можно сравнивать великое и ничтожное». Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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