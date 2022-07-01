Даню Милохина возмутило сравнение с Юрой Шатуновым Фото: соцсети Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин выругался матом из-за сравнения с покойным лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. По словам артиста, ему бы больше понравились сравнение с британскими артистами Фредди Меркьюри и Элтоном Джоном.

«Что за ***** (ерунда — прим. ред.)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <…> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — высказался Милохин в личном блоге.

Ранее журналистка Анна Монгайт в своем telegram-канале сравнила Милохина и Шатунова из-за похожих карьерных успехов и проживания в одном детдоме в Оренбурге, передает Пятый канал. Некоторых читателей из числа поклонников лидера «Ласкового мая» возмутило такое сравнение. На это журналистка ответила: «Как же, великий Юра и никчемный Даня, как можно сравнивать великое и ничтожное».

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.