СК РФ хочет тестировать учеников для борьбы с преступностью

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Город. Клипарт. Курган, ученики, дети, школьники
Следственный комитет начнет тестировать школьников и студентов Фото:

Следственный комитет РФ планирует ввести психологическое тестирование для молодежи. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, это будет сделано для профилактики преступности среди школьников и студентов.

«СК предлагает ввести психологическое тестирование в образовательных учреждениях. Это необходимо для профилактики преступности среди молодежи», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки начать тестировать российских школьников на агрессию. В Совете Федерации отнеслись к этой идее положительно, пишет RT.

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Следственный комитет РФ планирует ввести психологическое тестирование для молодежи. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, это будет сделано для профилактики преступности среди школьников и студентов. «СК предлагает ввести психологическое тестирование в образовательных учреждениях. Это необходимо для профилактики преступности среди молодежи», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости». Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки начать тестировать российских школьников на агрессию. В Совете Федерации отнеслись к этой идее положительно, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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