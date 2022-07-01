СК РФ хочет тестировать учеников для борьбы с преступностью

Следственный комитет начнет тестировать школьников и студентов
Следственный комитет РФ планирует ввести психологическое тестирование для молодежи. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, это будет сделано для профилактики преступности среди школьников и студентов.
«СК предлагает ввести психологическое тестирование в образовательных учреждениях. Это необходимо для профилактики преступности среди молодежи», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости».
Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки начать тестировать российских школьников на агрессию. В Совете Федерации отнеслись к этой идее положительно, пишет RT.
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