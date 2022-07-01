Власти России перевели расчеты за зерно в рубли

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли. Об этом сообщается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.
«Базовую цену для расчета пошлин на экспорт пшеницы установить 15 тысяч рублей вместе 200 долларов США. На ячмень и кукурузу 13875 тысяч рублей вместо 185 долларов США», — говорится в постановлении правительства.
Ранее Россия перешла на расчеты в рублях за поставки газа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил перевести в рубли расчеты за поставки зерна, пишет RT.
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