Власти России перевели расчеты за зерно в рубли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, продовольствие, агропром, закрома, хлеборобы
Россия отказалась от доллара при расчетах за экспорт зерна Фото:

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли. Об этом сообщается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Базовую цену для расчета пошлин на экспорт пшеницы установить 15 тысяч рублей вместе 200 долларов США. На ячмень и кукурузу 13875 тысяч рублей вместо 185 долларов США», — говорится в постановлении правительства.

Ранее Россия перешла на расчеты в рублях за поставки газа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил перевести в рубли расчеты за поставки зерна, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли. Об этом сообщается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации. «Базовую цену для расчета пошлин на экспорт пшеницы установить 15 тысяч рублей вместе 200 долларов США. На ячмень и кукурузу 13875 тысяч рублей вместо 185 долларов США», — говорится в постановлении правительства. Ранее Россия перешла на расчеты в рублях за поставки газа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил перевести в рубли расчеты за поставки зерна, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...