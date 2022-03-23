Путин: Европа будет платить за газ в рублях

В сложившейся ситуации не имеет смысла импортировать российские товары, в том числе газ за рубеж в евро. Поэтому все расчеты будут проводиться в рублях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
«ною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны за российские рубли», — заявил Путин во время своего совещания с правительством РФ.
Президент РФ отметил, что поводом для такого решения поступило заявления США и ЕС, объявившим дефолт по своим обязательствам перед РФ. После данного объявления остальным странам мира стало ясно, что Евросоюз и Штаты могут не исполнить свои обязательства.
Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ
В сложившейся ситуации не имеет смысла импортировать российские товары, в том числе газ за рубеж в евро. Поэтому все расчеты будут проводиться в рублях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин «ною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны за российские рубли», — заявил Путин во время своего совещания с правительством РФ. Президент РФ отметил, что поводом для такого решения поступило заявления США и ЕС, объявившим дефолт по своим обязательствам перед РФ. После данного объявления остальным странам мира стало ясно, что Евросоюз и Штаты могут не исполнить свои обязательства. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ