Медведев заявил о нарастающей украинофобии в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев сравнил отношения Евросоюза и Украины с бурным романом, который подошел к концу. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. <…> От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — написал Медведев.

В качестве примера он привел недовольства поляков поведением приехавших в их страну украинцев. «Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что слова бывшего председателя правительства РФ Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз только после Турции, а Турция — никогда, все еще актуальны. Страны Евросоюза приняли решение предоставить статус кандидатов Украине и Молдове 23 июня, сообщает «Царьград». Западные аналитики утверждают, что страны не смогут вступить в ЕС, не выполнив ряд условий. В Украине ждут вступления в блок не раньше 2029 года.