FT: Украине поставили условие для принятия в Евросоюз

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Украине нужно будет провести реформы, чтобы вступить в ЕС Фото:

Украине придется выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Решение [о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС] вряд ли приведет к внезапному членству. Лидеры изложили ряд условий, связанных с верховенством права, коррупцией и судебной системой, которые Украина должна выполнить, чтобы перейти к следующему этапу переговоров о вступлении», — сообщает FT.

Среди этих условий реформа Конституционного права, построение системы антикоррупционного законодательства и обеспечение поддержки национальным меньшинствам, в первую очередь венграм. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Украина «готова к дальнейшим необходимым реформам» (цитата по FT, прим.ред.).

Обычно после получения статуса кандидата в Евросоюз странам требуется несколько лет, чтобы выполнить условия. Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС, ждала девять лет, чтобы перейти от статуса кандидата к членству.

Ранее страны Евросоюза согласовали Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что присвоение Украине статуса кандидата еще не означает начало переговоров о вступлении.

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Украине придется выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times. «Решение [о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС] вряд ли приведет к внезапному членству. Лидеры изложили ряд условий, связанных с верховенством права, коррупцией и судебной системой, которые Украина должна выполнить, чтобы перейти к следующему этапу переговоров о вступлении», — сообщает FT. Среди этих условий реформа Конституционного права, построение системы антикоррупционного законодательства и обеспечение поддержки национальным меньшинствам, в первую очередь венграм. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Украина «готова к дальнейшим необходимым реформам» (цитата по FT, прим.ред.). Обычно после получения статуса кандидата в Евросоюз странам требуется несколько лет, чтобы выполнить условия. Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС, ждала девять лет, чтобы перейти от статуса кандидата к членству. Ранее страны Евросоюза согласовали Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что присвоение Украине статуса кандидата еще не означает начало переговоров о вступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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