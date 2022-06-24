Украина ждет вступления в Евросоюз не раньше 2029 года

24 июня 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Украина получила статус кандидата в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Украине сможет вступить в Евросоюз не раньше 2029 года из-за большого количества документации, которую нужно принять. Об этом заявила гендиректор правительственного офиса координации евроатлантической интеграции Украины Наталья Форсюк. «Украина может рассчитывать на членство в ЕС не ранее 2029 года. Раньше — маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать», — цитирует «Униан» Форсюк. Переговорные процедуры о вступлении в Евросоюз могут начаться уже в начале следующего года, отметила она. Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз спустя несколько месяцев после подачи заявки. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Также среди требований — борьба с коррупцией. Предоставление Украине нового статуса носит символический характер и стране нужно будет много времени для проведения крупных реформ, чтобы стать полноправным участником ЕС, цитирует телеканал 360 премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата «сигналом для России», передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украине сможет вступить в Евросоюз не раньше 2029 года из-за большого количества документации, которую нужно принять. Об этом заявила гендиректор правительственного офиса координации евроатлантической интеграции Украины Наталья Форсюк. «Украина может рассчитывать на членство в ЕС не ранее 2029 года. Раньше — маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать», — цитирует «Униан» Форсюк. Переговорные процедуры о вступлении в Евросоюз могут начаться уже в начале следующего года, отметила она. Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз спустя несколько месяцев после подачи заявки. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Также среди требований — борьба с коррупцией. Предоставление Украине нового статуса носит символический характер и стране нужно будет много времени для проведения крупных реформ, чтобы стать полноправным участником ЕС, цитирует телеканал 360 премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата «сигналом для России», передает RT.