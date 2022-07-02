02 июля 2022
01 июля 2022

Большая Южноуральская тропа пройдет через Челябинскую область

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, нургуш, тайга, горы, хребет иремель
Уникальный пешеходный маршрут пройдет через Иремель Фото:

Волонтеры-туристы проведут разведку Челябинской области, по которой пройдет большая Южноуральская тропа. По словам блогера и автопутешественника из Башкирии Раиса Габитова, тропа станет самым большим туристическим объектом Южного Урала.

«Это будет проект двух регионов. В итоге он станет самым большим туристическим объектом Южного Урала. Будем продолжать разведку в Башкирии, пойдем в сторону Бурзяна, потому, что Урал охватывает и юг Башкирии, а также Оренбургскую область», — цитирует Раиса Габитова издание «Башинформ».

Ранее Габитов рассказал, что волонтеры за две недели промаркировали 300 км тропы. По его словам, было 22 добровольца, которые оставили свои дела для помощи проекту. В нынешнем году планируется провести разведку в Челябинской области

Большая Южноуральская тропа — проект активиста и путешественника из Башкирии Раиса Габитова. Уникальный пешеходный маршрут длиной 500 км, который проходит через главные природные достопримечательности Южного Урала — озеро Яктыкуль, Иремель, Инзерские зубчатки, исток Белой и многие другие.

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Волонтеры-туристы проведут разведку Челябинской области, по которой пройдет большая Южноуральская тропа. По словам блогера и автопутешественника из Башкирии Раиса Габитова, тропа станет самым большим туристическим объектом Южного Урала. «Это будет проект двух регионов. В итоге он станет самым большим туристическим объектом Южного Урала. Будем продолжать разведку в Башкирии, пойдем в сторону Бурзяна, потому, что Урал охватывает и юг Башкирии, а также Оренбургскую область», — цитирует Раиса Габитова издание «Башинформ». Ранее Габитов рассказал, что волонтеры за две недели промаркировали 300 км тропы. По его словам, было 22 добровольца, которые оставили свои дела для помощи проекту. В нынешнем году планируется провести разведку в Челябинской области Большая Южноуральская тропа — проект активиста и путешественника из Башкирии Раиса Габитова. Уникальный пешеходный маршрут длиной 500 км, который проходит через главные природные достопримечательности Южного Урала — озеро Яктыкуль, Иремель, Инзерские зубчатки, исток Белой и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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