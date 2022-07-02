Большая Южноуральская тропа пройдет через Челябинскую область

Уникальный пешеходный маршрут пройдет через Иремель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волонтеры-туристы проведут разведку Челябинской области, по которой пройдет большая Южноуральская тропа. По словам блогера и автопутешественника из Башкирии Раиса Габитова, тропа станет самым большим туристическим объектом Южного Урала.

«Это будет проект двух регионов. В итоге он станет самым большим туристическим объектом Южного Урала. Будем продолжать разведку в Башкирии, пойдем в сторону Бурзяна, потому, что Урал охватывает и юг Башкирии, а также Оренбургскую область», — цитирует Раиса Габитова издание «Башинформ».

Ранее Габитов рассказал, что волонтеры за две недели промаркировали 300 км тропы. По его словам, было 22 добровольца, которые оставили свои дела для помощи проекту. В нынешнем году планируется провести разведку в Челябинской области

Большая Южноуральская тропа — проект активиста и путешественника из Башкирии Раиса Габитова. Уникальный пешеходный маршрут длиной 500 км, который проходит через главные природные достопримечательности Южного Урала — озеро Яктыкуль, Иремель, Инзерские зубчатки, исток Белой и многие другие.