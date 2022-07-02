02 июля 2022
01 июля 2022
30 июня 2022

Глава ЯНАО потребовал построить здание скорой помощи к 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, скорая помощь, станция скорой помощи
Четырехэтажное здание станции скорой помощи должно быть готово к 2023 году Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил стройки в Салехарде. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Начали строительство станции скорой медицинской помощи. Ставлю задачу сдать новое четырехэтажное здание в следующем году», — рассказал глава ЯНАО в социальных сетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что департамент государственного заказа ЯНАО разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Больница за 2,7 миллиарда рублей появится в Яр-Сале.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил стройки в Салехарде. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Начали строительство станции скорой медицинской помощи. Ставлю задачу сдать новое четырехэтажное здание в следующем году», — рассказал глава ЯНАО в социальных сетях. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент государственного заказа ЯНАО разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Больница за 2,7 миллиарда рублей появится в Яр-Сале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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