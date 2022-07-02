Глава ЯНАО потребовал построить здание скорой помощи к 2023 году

Четырехэтажное здание станции скорой помощи должно быть готово к 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил стройки в Салехарде. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Начали строительство станции скорой медицинской помощи. Ставлю задачу сдать новое четырехэтажное здание в следующем году», — рассказал глава ЯНАО в социальных сетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что департамент государственного заказа ЯНАО разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Больница за 2,7 миллиарда рублей появится в Яр-Сале.