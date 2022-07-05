Кремль рассказал про усиление защиты России из-за обстрелов ВСУ

05 июля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Установленный уровень опасности соответствует ситуации, заверил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России нет оснований повышать уровень террористической опасности из-за обстрелов приграничных с Украиной территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту», — сообщил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о том, есть ли основания для более высокого уровня террористической опасности на фоне участившихся случаев обстрела на территории России. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь народу Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

У России нет оснований повышать уровень террористической опасности из-за обстрелов приграничных с Украиной территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту», — сообщил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о том, есть ли основания для более высокого уровня террористической опасности на фоне участившихся случаев обстрела на территории России. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь народу Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.