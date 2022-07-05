Курганского солдата, погибшего на Украине, представили к награде

Прощание с солдатом пройдет в Куртамыше 6 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Куртамыш Курганской области простятся с 20-летним рядовым Алексеем Стрепетиловым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащего представили к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщается в группе администрации Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили.

«Шестого июля в городе Куртамыш у Мемориала павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны состоится траурный митинг, посвященный памяти рядового Стрепетилова Алексея, погибшего 29 июня 2022 года при выполнении воинского долга на Украине. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выражают глубокие соболезнования семье и близким солдата», — говорится в сообщении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Погибшему на Украине солдата представят к ордену Мужества посмертно Фото: администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте»