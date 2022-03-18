Путин раскрыл, что будет после завершения спецоперации на Украине

Донбасс ждет судьба Крыма и Севастополя

18 марта 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что будет после завершения военной спецоперации в Донбассе и на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итогом спецоперации на Украине должно стать укрепление идентичности и единства русского народа как на Донбассе, так и на других территориях. Так эксперты трактуют выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в «Лужниках» 18 марта. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ, объяснили URA.RU политологи. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Путин появился в самом конце: уже не в деловом костюме, а по-простому — в водолазке, пуховике. Во время выступления президента РФ Владимира Путина стадион «Лужники» скандировал: «Россия! Россия! Россия!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свое выступление он начал с цитирования первых строчек Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». «На своей земле, объединенные общей судьбой, — так, наверняка, думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели», — заявил президент. Крым и Севастополь вернулись в Россию в 2014 году, тогда же Донбасс заявил о своей независимости, за что 8 лет подвергался геноциду, сказал президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, за 8 лет Крым и Севастополь стабильно развивались. «Нужно было вытащить их из того унизительного состояния, в которое они были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по остаточному принципу», — сказал Путин. Он особо подчеркнул, что 8 лет назад крымчане и севастопольцы «поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов». Жители Донбасса после госпереворота на Украине сделали то же самое. «Против них тут же были организованы карательные военные операции… Это то, что называется „геноцид“. Избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, — это является побудительным мотивом и целью военной операции», — объяснил президент. Президент Владимир Путин особо отметил героизм российских военных, защищающих Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин обратился к словам из Библии о том, что «нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», чтобы поддержать российских военных, которые участвуют в спецоперации. «Эти слова из Священного Писания… — это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа. Наши ребята… воюют плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил Путин. Президент также привел слова русского флотоводца Федора Ушакова, не проигравшего ни одного сражения. «Ушаков как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!» — подчеркнул Путин. О том, что Россия не оставит один на один русских в Донбассе и на Украине, президент Путин предупреждал еще 18 марта 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ровно год назад, выступая на этой же сцене в «Лужниках», Путин намекал на то, что Россия сделает все для «восстановления исторической справедливости». Уже тогда он напоминал, что значительная часть территория современной Украины еще в X веке вошла в состав Древнерусского государства, а в 1920-е годы при создании СССР превратилась в «квазигосударство». В том выступлении Путин также сказал, что для России это братский народ, и она готова «подставить плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе». «Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — предупредил год назад Путин. Эти две речи Путина близки: президент увязывает события «крымской весны» 2014 года с идущей спецоперацией по защите Донбасса и денацификации Украины, отмечает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Политолог считает, что в словах президента проявляется «ирредентизм», то есть политика по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Это своего рода этническая мобилизация, которая поднимает тему воссоединения территорий. «Путин сказал, что Россия ценит Крым и Севастополь, что на всех других территориях, где есть попытки осуществлять геноцид населения, неизбежно произойдет то же, что произошло с Крымом. Демонтаж государства Украины как антироссийского объединения будет продолжен. Историческим землям России, если их население захочет жить в составе России или отдельно, но не в составе Украины, будет дан шанс. Постукраинское пространство ждут очень большие изменения», — пояснил Нечаев. Президент Владимир Путин подтвердил свое лидерство, выйдя к стотысячной аудитории в условиях, когда на него самого ведется охота Западом, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом Путин проявил себя как общенациональный лидер, выйдя на сцену в «Лужниках», тогда как на него самого Запад ведет «охоту», считает Нечаев. Но на фоне «истерики Запада» и «вала русофобских санкций» ему нужно было продемонстрировать единение с простыми людьми и с армией, еще раз показать, что у России не осталось выбора, кроме как «отстаивать свою независимость», считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Россия это делает сейчас, и будет это делать и впредь. «Неважно, какой ты национальности, сколько у тебя денег. Тебя хотят уничтожить просто потому, что ты русский. Эта русофобия Запада и Украины стала точкой начала объединения всех здравых сил России, точкой поддержки спецоперации, точкой поддержки ценности нашего суверенитета», — считает Данилин. Путину важно было поддержать в этот день российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине по защите Донбасса, считает политолог Максим Жаров. «Важно было показать, что страна вместе с ними», — резюмировал Жаров. В честь российских олимпийцев сегодня звучал Гимн России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин выразил поддержку и Крыму, и Севастополю, и Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В концерте-митинге участвовали известные артисты (на фото — Полина Гагарина) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лужниках и около стадиона собралось больше 300 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты считают, что Россия переживает новый период единения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие москвичи приехали на митинг на машинах с символом поддержки спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итогом спецоперации на Украине должно стать укрепление идентичности и единства русского народа как на Донбассе, так и на других территориях. Так эксперты трактуют выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в «Лужниках» 18 марта. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ, объяснили URA.RU политологи. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Путин появился в самом конце: уже не в деловом костюме, а по-простому — в водолазке, пуховике. Свое выступление он начал с цитирования первых строчек Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». «На своей земле, объединенные общей судьбой, — так, наверняка, думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели», — заявил президент. По словам Путина, за 8 лет Крым и Севастополь стабильно развивались. «Нужно было вытащить их из того унизительного состояния, в которое они были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по остаточному принципу», — сказал Путин. Он особо подчеркнул, что 8 лет назад крымчане и севастопольцы «поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов». Жители Донбасса после госпереворота на Украине сделали то же самое. «Против них тут же были организованы карательные военные операции… Это то, что называется „геноцид“. Избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, — это является побудительным мотивом и целью военной операции», — объяснил президент. Путин обратился к словам из Библии о том, что «нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», чтобы поддержать российских военных, которые участвуют в спецоперации. «Эти слова из Священного Писания… — это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа. Наши ребята… воюют плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил Путин. Президент также привел слова русского флотоводца Федора Ушакова, не проигравшего ни одного сражения. «Ушаков как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!» — подчеркнул Путин. Ровно год назад, выступая на этой же сцене в «Лужниках», Путин намекал на то, что Россия сделает все для «восстановления исторической справедливости». Уже тогда он напоминал, что значительная часть территория современной Украины еще в X веке вошла в состав Древнерусского государства, а в 1920-е годы при создании СССР превратилась в «квазигосударство». В том выступлении Путин также сказал, что для России это братский народ, и она готова «подставить плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе». «Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — предупредил год назад Путин. Эти две речи Путина близки: президент увязывает события «крымской весны» 2014 года с идущей спецоперацией по защите Донбасса и денацификации Украины, отмечает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Политолог считает, что в словах президента проявляется «ирредентизм», то есть политика по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Это своего рода этническая мобилизация, которая поднимает тему воссоединения территорий. «Путин сказал, что Россия ценит Крым и Севастополь, что на всех других территориях, где есть попытки осуществлять геноцид населения, неизбежно произойдет то же, что произошло с Крымом. Демонтаж государства Украины как антироссийского объединения будет продолжен. Историческим землям России, если их население захочет жить в составе России или отдельно, но не в составе Украины, будет дан шанс. Постукраинское пространство ждут очень большие изменения», — пояснил Нечаев. При этом Путин проявил себя как общенациональный лидер, выйдя на сцену в «Лужниках», тогда как на него самого Запад ведет «охоту», считает Нечаев. Но на фоне «истерики Запада» и «вала русофобских санкций» ему нужно было продемонстрировать единение с простыми людьми и с армией, еще раз показать, что у России не осталось выбора, кроме как «отстаивать свою независимость», считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Россия это делает сейчас, и будет это делать и впредь. «Неважно, какой ты национальности, сколько у тебя денег. Тебя хотят уничтожить просто потому, что ты русский. Эта русофобия Запада и Украины стала точкой начала объединения всех здравых сил России, точкой поддержки спецоперации, точкой поддержки ценности нашего суверенитета», — считает Данилин. Путину важно было поддержать в этот день российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине по защите Донбасса, считает политолог Максим Жаров. «Важно было показать, что страна вместе с ними», — резюмировал Жаров.