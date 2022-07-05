Жителям Пермского края предлагают вернуться в СССР

Фестиваль объединит прошлое и будущее Фото: Олег Черных © URA.RU

Вспомнить Советский Союз и почувствовать дух той эпохи предлагают жителям Пермского края на фестивале «ЛенинArt». История и новая реальность». Мероприятие включает две фестивальные программы, которые пройдут на обновленной улице Ленина города Чусового, — сообщается в анонсе мероприятия.

«Первый день фестиваля, 9 июля будет посвящен истории. В Чусовой приедут ретро-автомобили от пермского музея „Ретро-гараж“, будет организовано советское фотоателье, дворовые и настольные игры, читальный зал под открытым небом и танцплощадка с прекрасной музыкой советского времени, танцующими парами, мастер-классами по вальсу. День завершится ретро-концертом и показом короткометражек», — сообщают организаторы мероприятия.

Второй день фестиваля пройдет под лозунгом «ЛенинART. Новая реальность». Для участников запланирован квест «Тайны улицы Ленина», танцевальные баттлы, шоу-номера, мастер-классы в рамках фестиваля — конкурса «Танцевалити», мастер-классы по современным направлениям творчества и вечерняя программа «Sunset» — электронная музыка от популярного пермского диджея.