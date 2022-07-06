Во Франции испугались, что Украина не расплатится с Западом

Депутат Европарламента усомнился в платежной способности Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Во Франции усомнились в способности Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей странами Запада в связи с российской спецоперацией. Это следует из заявления французского европарламентария Тьерри Мариани в его обращении к Еврокомиссии.

«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задал вопрос Еврокомиссии Мариани. Документ обращения появился в распоряжении RT.

Мариани указал на то, что Еврокомиссия еще в мае заявила о намерении выделить на восстановление Украины 9 млрд евро. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда уточняла, что эта «исключительная помощь» предоставлялась на условиях кредитования, отметил он.

Страны Запада, в том числе США и члены Европейского союза, активно оказывают поддержку Украине в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донбасса. Агентство Bloomberg отмечало, что помощь Европейского союза на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро, передает портал Life .