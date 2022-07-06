Во Франции испугались, что Украина не расплатится с Западом

Депутат Европарламента усомнился в платежной способности УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Во Франции усомнились в способности Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей странами Запада в связи с российской спецоперацией. Это следует из заявления французского европарламентария Тьерри Мариани в его обращении к Еврокомиссии.
«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задал вопрос Еврокомиссии Мариани. Документ обращения появился в распоряжении RT.
Мариани указал на то, что Еврокомиссия еще в мае заявила о намерении выделить на восстановление Украины 9 млрд евро. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда уточняла, что эта «исключительная помощь» предоставлялась на условиях кредитования, отметил он.
Страны Запада, в том числе США и члены Европейского союза, активно оказывают поддержку Украине в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донбасса. Агентство Bloomberg отмечало, что помощь Европейского союза на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро, передает портал Life.
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Во Франции усомнились в способности Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей странами Запада в связи с российской спецоперацией. Это следует из заявления французского европарламентария Тьерри Мариани в его обращении к Еврокомиссии. «Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задал вопрос Еврокомиссии Мариани. Документ обращения появился в распоряжении RT. Мариани указал на то, что Еврокомиссия еще в мае заявила о намерении выделить на восстановление Украины 9 млрд евро. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда уточняла, что эта «исключительная помощь» предоставлялась на условиях кредитования, отметил он. Страны Запада, в том числе США и члены Европейского союза, активно оказывают поддержку Украине в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донбасса. Агентство Bloomberg отмечало, что помощь Европейского союза на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро, передает портал Life.