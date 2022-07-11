Анна Нетребко напилась и оскорбила подписчиков. Видео

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Пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона в конгресс-центре Екатеринбург-Экспо и выступлению Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Екатеринбург, нетребко анна
Анна Нетребко была на гастролях в Италии Фото:

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, на котором оскорбила подписчиков. Артистка назвала их «долбоящерами».

Нетребко записала видео в нетрезвом виде во время прогулки по Италии, куда она поехала на гастроли. «Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — заявила она в соцсети. Супруг артистки отметил, что ее фанаты не оценят такое поведение и напишут про ей про пьянство, а затем добавил «долбоящеры».

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!», — высказалась Нетребко.

Ранее Нетребко внесли в черный список Германии на фоне спецоперации РФ на Украине, из-за этого она не сможет выступать в Штутгарте. С концертами в Европе у нее не возникло проблем, певица может выступать в итальянских оперных театрах, пишет «Утро.ру».

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Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, на котором оскорбила подписчиков. Артистка назвала их «долбоящерами». Нетребко записала видео в нетрезвом виде во время прогулки по Италии, куда она поехала на гастроли. «Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — заявила она в соцсети. Супруг артистки отметил, что ее фанаты не оценят такое поведение и напишут про ей про пьянство, а затем добавил «долбоящеры». «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!», — высказалась Нетребко. Ранее Нетребко внесли в черный список Германии на фоне спецоперации РФ на Украине, из-за этого она не сможет выступать в Штутгарте. С концертами в Европе у нее не возникло проблем, певица может выступать в итальянских оперных театрах, пишет «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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