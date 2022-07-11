Анна Нетребко напилась и оскорбила подписчиков. Видео

11 июля 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Анна Нетребко была на гастролях в Италии Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, на котором оскорбила подписчиков. Артистка назвала их «долбоящерами». Нетребко записала видео в нетрезвом виде во время прогулки по Италии, куда она поехала на гастроли. «Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — заявила она в соцсети. Супруг артистки отметил, что ее фанаты не оценят такое поведение и напишут про ей про пьянство, а затем добавил «долбоящеры». «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!», — высказалась Нетребко. Ранее Нетребко внесли в черный список Германии на фоне спецоперации РФ на Украине, из-за этого она не сможет выступать в Штутгарте. С концертами в Европе у нее не возникло проблем, певица может выступать в итальянских оперных театрах, пишет «Утро.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, на котором оскорбила подписчиков. Артистка назвала их «долбоящерами». Нетребко записала видео в нетрезвом виде во время прогулки по Италии, куда она поехала на гастроли. «Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — заявила она в соцсети. Супруг артистки отметил, что ее фанаты не оценят такое поведение и напишут про ей про пьянство, а затем добавил «долбоящеры». «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!», — высказалась Нетребко. Ранее Нетребко внесли в черный список Германии на фоне спецоперации РФ на Украине, из-за этого она не сможет выступать в Штутгарте. С концертами в Европе у нее не возникло проблем, певица может выступать в итальянских оперных театрах, пишет «Утро.ру».