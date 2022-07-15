Омбудсмен ДНР сообщила о смерти британского наемника

По словам Дарьи Морозовой, наемник скончался от хронических болезней Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических болезней 10 июля. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила пресс-служба омбудсмена ДНР. По словам Морозовой, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Но, учитывая диагнозы, 10 июля он скончался.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики содержится ряд иностранных граждан, им предъявлены обвинения в наемничестве. В их числе находился гражданин Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Ури руководил боевыми операциями, занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Пол Ури был взят в плен в апреле 2022 года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

Ранее Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине. С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Кроме того, приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников будут расстреливать в случае исполнения приговора.

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