Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин проведет совещание 15 июля Фото:

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин проведет сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ», — сообщил Песков во время конференц-колла. Также он пояснил, что должна состояться и вторая встреча, которая «будет носить непубличный характер».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Выборы в стране пройдут 11 сентября.

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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Владимир Путин проведет сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ», — сообщил Песков во время конференц-колла. Также он пояснил, что должна состояться и вторая встреча, которая «будет носить непубличный характер». Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Выборы в стране пройдут 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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