Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ

Путин проведет совещание 15 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин проведет сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ», — сообщил Песков во время конференц-колла. Также он пояснил, что должна состояться и вторая встреча, которая «будет носить непубличный характер».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Выборы в стране пройдут 11 сентября.