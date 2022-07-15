Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ

Путин проведет совещание 15 июля
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Владимир Путин проведет сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ», — сообщил Песков во время конференц-колла. Также он пояснил, что должна состояться и вторая встреча, которая «будет носить непубличный характер».
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Выборы в стране пройдут 11 сентября.
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