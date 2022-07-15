Путин наградил журналиста Соловьева за заслуги перед Россией

Владимир Соловьев получил орден За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить Соловьева Владимира Рудольвофича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», — говорится в указе Путина.
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