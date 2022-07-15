Путин наградил журналиста Соловьева за заслуги перед Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев получил орден За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото:

Президент России Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить Соловьева Владимира Рудольвофича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», — говорится в указе Путина.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить Соловьева Владимира Рудольвофича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», — говорится в указе Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...