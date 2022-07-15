Путин наградил журналиста Соловьева за заслуги перед Россией

Владимир Соловьев получил орден За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить Соловьева Владимира Рудольвофича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», — говорится в указе Путина.