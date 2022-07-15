Саудовский принц усмехнулся над Байденом после неудобного вопроса. Видео

16 июля 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Трусость Байдена перед журналистами рассмешила саудовского принца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Об этом рассказала востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича, опубликовав соответствующее видео. «Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила журналистка американского президента во время встреч делегаций США и Саудовской Аравии. Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена. Во время предвыборной кампании лидер США назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден неоднократно обвинял принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Вновь об этом он заявил и на встрече, проходившей 15 июля. При этом глава США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Об этом рассказала востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича, опубликовав соответствующее видео. «Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила журналистка американского президента во время встреч делегаций США и Саудовской Аравии. Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена. Во время предвыборной кампании лидер США назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден неоднократно обвинял принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Вновь об этом он заявил и на встрече, проходившей 15 июля. При этом глава США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».