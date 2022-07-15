15 июля 2022

Саудовский принц усмехнулся над Байденом после неудобного вопроса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трусость Байдена перед журналистами рассмешила саудовского принца Фото:

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Об этом рассказала востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича, опубликовав соответствующее видео.

«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила журналистка американского президента во время встреч делегаций США и Саудовской Аравии. Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.

Во время предвыборной кампании лидер США назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден неоднократно обвинял принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Вновь об этом он заявил и на встрече, проходившей 15 июля. При этом глава США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».

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Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Об этом рассказала востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича, опубликовав соответствующее видео. «Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила журналистка американского президента во время встреч делегаций США и Саудовской Аравии. Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена. Во время предвыборной кампании лидер США назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден неоднократно обвинял принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Вновь об этом он заявил и на встрече, проходившей 15 июля. При этом глава США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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