Байден обвинил саудовского принца в зверском убийстве журналиста

16 июля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Об этом американский лидер заявил на встрече с восточным коллегой. «Он (принц — прим. URA.RU), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава США отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашкаджи. Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Вскоре городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Позднее фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Об этом американский лидер заявил на встрече с восточным коллегой. «Он (принц — прим. URA.RU), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава США отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашкаджи. Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Вскоре городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Позднее фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек.