15 июля 2022

Байден обвинил саудовского принца в зверском убийстве журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи Фото:

Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Об этом американский лидер заявил на встрече с восточным коллегой.

«Он (принц — прим. URA.RU), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава США отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Вскоре городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Позднее фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек.

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Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Об этом американский лидер заявил на встрече с восточным коллегой. «Он (принц — прим. URA.RU), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава США отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашкаджи. Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Вскоре городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Позднее фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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