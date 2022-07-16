Минобороны: ВС РФ ударили по производству «Точек-У» на Украине

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Армия РФ уничтожила цеха на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ уничтожила цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У» и реактивных систем залпового огня (РСЗО), расположенные в Днепропетровске. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет „Точка-У“ и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии „Южный машиностроительный завод“», — сообщили в Минобороны РФ.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее ключевая цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно уверяли, что российская армия наносит удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, используя для этого высокоточные ракеты большой дальности, пишет «Дни.ру».

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Армия РФ уничтожила цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У» и реактивных систем залпового огня (РСЗО), расположенные в Днепропетровске. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Вооруженные Силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет „Точка-У“ и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии „Южный машиностроительный завод“», — сообщили в Минобороны РФ. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее ключевая цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно уверяли, что российская армия наносит удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, используя для этого высокоточные ракеты большой дальности, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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