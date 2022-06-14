Минобороны РФ выступило с экстренным обращением к властям Украины

14 июня 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Россия готова открыть гумкоридор для эвакуации мирных граждан с завода «Азот», заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Украины попросило у России открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке. В связи с этим руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев выступил с экстренным обращением и заявил, что Россия готова провести эвакуацию. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Срочное заявление. Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на химическом комбинате „Азот“. Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Руководствуясь гуманными принципами, готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении», — говорится в заявлении Мизинцева. В Минобороны также призвали власти Киев приказать своим бойцам сдаться. «Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината „Азот“», — сказал Мизинцев. Отмечается, что заявление будет оперативно доставлено через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине, которую объявил президент страны Владимир Путин. 9 июня в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты удерживают сотни мирных людей на химзаводе «Азот» в Северодонецке, пишет RT. Изначально Украина заявила, что хочет провести эвакуацию этих жителей, однако затем сорвала ее. 12 июня с завода «Азот» начали выходить первые люди, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Руководство Украины попросило у России открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке. В связи с этим руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев выступил с экстренным обращением и заявил, что Россия готова провести эвакуацию. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Срочное заявление. Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на химическом комбинате „Азот“. Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Руководствуясь гуманными принципами, готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении», — говорится в заявлении Мизинцева. В Минобороны также призвали власти Киев приказать своим бойцам сдаться. «Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината „Азот“», — сказал Мизинцев. Отмечается, что заявление будет оперативно доставлено через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине, которую объявил президент страны Владимир Путин. 9 июня в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты удерживают сотни мирных людей на химзаводе «Азот» в Северодонецке, пишет RT. Изначально Украина заявила, что хочет провести эвакуацию этих жителей, однако затем сорвала ее. 12 июня с завода «Азот» начали выходить первые люди, сообщает «Национальная служба новостей».