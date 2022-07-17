В ХМАО погибшим пассажиром на катере оказался полицейский

Следователи ищут виновных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Погибшим в результате столкновения двух катеров на реке Иртыш в Ханты-Мансийске 17 июля оказался сотрудник полиции. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования этого ЧП.

«Погибший пассажир являлся сотрудником полиции. В органах работал в хозобеспечении. Но во время аварии был не при исполнении, находился в отпуске. Как выясняется, катер, на котором он плыл вместе со своим приятелем, был оборудован не по ГОСТу. У судна бортовые огни „смотрят вверх“, что мешает различить его в темное время суток. А конкретно в этой ситуации, они, вообще были выключены. Второй катер задел судно по касательной, перевернулся и утонул. Находившимся там людям пришлось спасаться из лодки самостоятельно», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU, что погибший являлся сотрудником югорской полиции. На сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР указано, что сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств происшествия и поиску виновных.

Раннее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реке Нягань-Юган перевернулась лодка — пропал один человек. На месте поисков проводили следственные действия сотрудники полиции, по результатам которых была установлена смерть судоводителя.