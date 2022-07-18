Суд считает нестабильным положение преподавателей вузов Кургана

Конституционный суд запретил вузам заключать с преподавателями краткосрочные трудовые договоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конституционный суд запретил заключать вузам краткосрочные трудовые договоры с преподавателями и предписал оформлять их только на долгосрочную перспективу. Постановление опубликовано на ведомства. Ситуация в отрасли, по мнению инстанции, нестабильна и ограничивает права и свободы сотрудников.

«Широкое распространение получила практика неоднократного заключения между одними и теми же сторонами на протяжении весьма длительного времени трудовых договоров на учебный год или учебный семестр и их продление на различные, также весьма непродолжительные, сроки. Такие трудовые договоры не только ограничивают работников профессорско-преподавательского состава в осуществлении конституционных свобод научного творчества и преподавания, но и лишают их возможности реализовать в полной мере свое право на оплачиваемый отпуск», — сообщается на сайте Конституционного суда.

Также, по мнению инстанции, подобная практика затрудняет формирование непрерывного педагогического стажа, который необходим для того, чтобы уйти в «творческий» отпуск до одного года, получить ученые звания, а еще это «не способствует повышению престижа педагогической работы и притоку в высшую школу молодых квалифицированных кадров». Ведомство постановило внести в кратчайшие сроки изменения в трудовое законодательство. Пока же договоры с профессорско-преподавательским составом должны заключаться на срок не менее трех лет.

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