Курганский вуз будет учить новым профессиям

В КГСХА ввели новые профили подготовки для студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской сельскохозяйственной академии открыли два новых направления подготовки студентов: «Агробизнес», «Геоинформационное обеспечение и цифровые технологии в агроэкосистемах». Об этом URA.RU рассказала декан агрономического факультета КГСХА Светлана Сажина.

«В этом году мы открываем два новых профиля подготовки. В профиле „Агробизнес“ будем учить ребят не только выращивать продукцию, но и достойно ее представлять на рынке, реализовывать. В профиле будет много дисциплин, связанных с экономикой, менеджментом, маркетингом, чтобы специалист смог самостоятельно продвигать свою продукцию. Профиль „Геоинформационное обеспечение и цифровые технологии в агроэкосистемах“ направлен на обучение современным технологиям в работе. Агроном теперь не должен бегать по полям, товаропроизводителям нужно предоставлять актуальную информацию быстро. Обучим работать с беспилотниками, программным обеспечением, анализировать ситуацию и быстро выдавать рекомендации», — рассказала декан Светлана Сажина.

По новым направлениям подготовки предусмотрены бюджетные места. URA.RU писало, что курганские вузы выделили десятки бюджетных мест для детей военнослужащих-участников спецоперации на Украине по поручению президента Путина. В КГСХА им. Т.С. Мальцева по специальной квоте будет 29 мест. Всего В КГСХА по всем программам в этом году предусмотрено 305 бюджетных мест. В настоящее время прорабатывается вопрос объединения КГСХА и КГУ. И.о. ректора КГСХА Олег Филистеев отметил, что при объединении «ничего фатально для преподавателей и студентов не изменится». Процедура позволить вузу претендовать на крупное федеральное финансирование. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в стране.