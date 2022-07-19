Психотерапевт назвал опасные последствия обкусывания ногтей

20 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Обкусывание ногтей грозит как физическими, так и психологическими последствиями для здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. Об этом URA.RU рассказал психотерапевт Владимир Лозовой. «Человеку, который грызет ногти, говорят о таком поведении, и он начинает стесняться. Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — сказал Владимир Лозовой. «Механические повреждения, всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. Это страх того, что человек начнет грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте и все будут смотреть на него, как на идиота», — уточнил эксперт. Лечение подобных случаев складывается из множества факторов, отметил собеседник агентства. «Это зависит от ряда причин. Что это за человек, каково его предварительное состояние. Если это высокотревожный человек, то с ним надо долго и упорно работать. Есть люди, у которых это ситуативная реакция. В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора», — добавил Лозовой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. Об этом URA.RU рассказал психотерапевт Владимир Лозовой. «Человеку, который грызет ногти, говорят о таком поведении, и он начинает стесняться. Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — сказал Владимир Лозовой. «Механические повреждения, всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. Это страх того, что человек начнет грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте и все будут смотреть на него, как на идиота», — уточнил эксперт. Лечение подобных случаев складывается из множества факторов, отметил собеседник агентства. «Это зависит от ряда причин. Что это за человек, каково его предварительное состояние. Если это высокотревожный человек, то с ним надо долго и упорно работать. Есть люди, у которых это ситуативная реакция. В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора», — добавил Лозовой.