19 июля 2022

Психотерапевт назвал опасные последствия обкусывания ногтей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, ногти, дресс код, жест двумя руками, руки, мужской маникюр
Обкусывание ногтей грозит как физическими, так и психологическими последствиями для здоровья Фото:

Регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. Об этом URA.RU рассказал психотерапевт Владимир Лозовой.

«Человеку, который грызет ногти, говорят о таком поведении, и он начинает стесняться. Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — сказал Владимир Лозовой.

«Механические повреждения, всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. Это страх того, что человек начнет грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте и все будут смотреть на него, как на идиота», — уточнил эксперт.

Лечение подобных случаев складывается из множества факторов, отметил собеседник агентства. «Это зависит от ряда причин. Что это за человек, каково его предварительное состояние. Если это высокотревожный человек, то с ним надо долго и упорно работать. Есть люди, у которых это ситуативная реакция. В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора», — добавил Лозовой.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. Об этом URA.RU рассказал психотерапевт Владимир Лозовой. «Человеку, который грызет ногти, говорят о таком поведении, и он начинает стесняться. Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — сказал Владимир Лозовой. «Механические повреждения, всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. Это страх того, что человек начнет грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте и все будут смотреть на него, как на идиота», — уточнил эксперт. Лечение подобных случаев складывается из множества факторов, отметил собеседник агентства. «Это зависит от ряда причин. Что это за человек, каково его предварительное состояние. Если это высокотревожный человек, то с ним надо долго и упорно работать. Есть люди, у которых это ситуативная реакция. В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора», — добавил Лозовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...