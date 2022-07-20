В Японии обвинили США в аде на Украине

Ивао Осаки: США не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Такой позиции придерживается японский политолог Ивао Осаки.

По его мнению, Вашингтон был одержим идеей вступления Украины в НАТО. Власти США передавали Украине самые современные вооружения, а глава республики Владимир Зеленский еще до 24 февраля нарушил минские договоренности, цель которых заключалась в урегулировании напряженности в Донбассе, подчеркнул японский политолог.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — написал Осаки для японского издания JB Press. По его словам, «именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру». Эксперт заключил, что Америка устроила ад в Восточной Европе.

Ранее в лондонском Королевском институте объединенных вооружений, аналитическом центре по обороне и безопасности сообщили о том, что западное оружие создает проблемы украинским военным. Это связали с тем, что страны передают Украине оружие по частям каждому подразделению, что в свою очередь приводит к проблемам с обучением и логистикой.