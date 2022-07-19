Курганская прокуратура и жилые дома останутся без воды

20 июля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

В центре Кургана 21 июля отключат водоснабжение домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургане несколько домов, включая здание областной прокуратуры, 21 июля останутся без водоснабжения. АО «Водный союз» проведет работы по врезке водопровода в сеть, сообщили в пресс-службе компании. «Для врезки водопровода диаметром 225 мм по адресу: ул. Красина,70, 21 июля с 09-00 до 24-00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Красина,51, 53, 55, 57 (Прокуратура), 66, 68, 61; ул. Пушкина,72; ул. Кирова,85. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении компании. Ранее URA.RU писало о ремонте, который «Водный союз» проводит по ул. Гоголя рядом со зданием правительства области. Открыть участок дороги (по ул. Гоголя от ул. Володарского до ул. Томина) для проезда планируют в конце августа. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В центре Кургане несколько домов, включая здание областной прокуратуры, 21 июля останутся без водоснабжения. АО «Водный союз» проведет работы по врезке водопровода в сеть, сообщили в пресс-службе компании. «Для врезки водопровода диаметром 225 мм по адресу: ул. Красина,70, 21 июля с 09-00 до 24-00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Красина,51, 53, 55, 57 (Прокуратура), 66, 68, 61; ул. Пушкина,72; ул. Кирова,85. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении компании. Ранее URA.RU писало о ремонте, который «Водный союз» проводит по ул. Гоголя рядом со зданием правительства области. Открыть участок дороги (по ул. Гоголя от ул. Володарского до ул. Томина) для проезда планируют в конце августа.