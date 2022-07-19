Дорогу перед курганским правительством откроют к концу августа

«Водный союз» самостоятельно заасфальтирует участок напротив областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицу Гоголя в Кургане планируют открыть после ремонта в конце августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«По улице Гоголя на участке от ул. Володарского до ул. Томина завершены работы по замене инженерных сетей, который проводило АО „Водный союз“. В настоящее время на данном участке к ремонту проезжей части приступило МУП „СДП“. Ведутся работы по фрезерованию старого асфальтобетонного полотна. Срок окончания работ по контракту — 25 августа», — рассказали URA.RU в мэрии.

В пресс-службе АО «Водный союз» URA.RU сообщили, что компания завершила свою работу раньше срока. «Площадь работ была сужена. Со всей протяженности с ул. Ленина до ул. Томина „Водный союз“ уходит сегодня, 19 июля, это на десять дней раньше заявленного срока (29 июля). Участок напротив областной администрации „Водный союз“ будет асфальтировать самостоятельно», — отмечают в «Водном союзе».

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонтных работ в Кургане полностью перекрыли дорогу по улице Гоголя на участке от ул. Володарского до ул. Томина. «Водный союз» заявлял срок выполнения работ до 29 июля.