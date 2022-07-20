Захарова заявила, что угрозы США укрепляют решимость России

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Очередная угроза со стороны США не достигла своей цели, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые санкционные угрозы со стороны США только укрепляют решимость России. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции. Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти США заявили, что введут новые санкции в случае присоединения к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В посольстве России в США в ответ заявили, что жители освобожденных территорий сами будут решать свою судьбу, передает «Национальная служба новостей».

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Новые санкционные угрозы со стороны США только укрепляют решимость России. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции. Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти США заявили, что введут новые санкции в случае присоединения к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В посольстве России в США в ответ заявили, что жители освобожденных территорий сами будут решать свою судьбу, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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