Захарова заявила, что угрозы США укрепляют решимость России

20 июля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Очередная угроза со стороны США не достигла своей цели, заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые санкционные угрозы со стороны США только укрепляют решимость России. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции. Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти США заявили, что введут новые санкции в случае присоединения к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В посольстве России в США в ответ заявили, что жители освобожденных территорий сами будут решать свою судьбу, передает «Национальная служба новостей». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Новые санкционные угрозы со стороны США только укрепляют решимость России. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции. Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти США заявили, что введут новые санкции в случае присоединения к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В посольстве России в США в ответ заявили, что жители освобожденных территорий сами будут решать свою судьбу, передает «Национальная служба новостей».