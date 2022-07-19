США пригрозили санкциями за присоединение регионов Украины к РФ 20 июля 2022 в 02:48 Размер текста - 17 + США предупредили о санкциях в случае вступления регионов Украины в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты не намерены признавать присоединение к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинской, в случае этого американские власти будут готовы ввести новые санкции против Москвы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Россия закладывает основу для аннексии украинской территории, которую она контролирует, что является прямым нарушением суверенитета Украины», — заявил он. Слова американского чиновника приводит ТАСС. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.15 марта в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Херсонской области и значительной части Запорожской области. Вскоре оба региона приняли самостоятельное решение вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, заявляли власти региона. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Соединенные Штаты не намерены признавать присоединение к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинской, в случае этого американские власти будут готовы ввести новые санкции против Москвы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Россия закладывает основу для аннексии украинской территории, которую она контролирует, что является прямым нарушением суверенитета Украины», — заявил он. Слова американского чиновника приводит ТАСС. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.15 марта в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Херсонской области и значительной части Запорожской области. Вскоре оба региона приняли самостоятельное решение вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, заявляли власти региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям