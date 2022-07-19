Курганский помощник казачьего атамана идет на выборы

20 июля 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Катайске завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в городскую думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На довыборы в Катайскую городскую думу в Курганской области выдвинулся помощник атамана курганского городского казачьего общества Владимир Харченко. Об этом кандидат рассказал URA.RU. Информация также опубликована в ГАС «Выборы». «Участвую в этой избирательной кампании, чтобы сделать жизнь моих земляков лучше», — сообщил Харченко. На выборы его выдвинуло региональное отделение политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по округу №5. В ГАС «Выборы» указано, что Харченко родился в 1991 году в поселке Лебяжье. В 2014 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Является юрисконсультом. На официальном сайте партии говорится, что он руководит Центром защиты прав граждан «Справедливой России» в Курганской области. Состоит в Оренбургском войсковом казачьем обществе. Занимает должность помощника атамана Курганского городского казачьего общества. На сайте региональной Избирательной комиссии говорится, что выдвижение кандидатов на выборы в Катайске завершено. Депутатами городской думы пожелали стать восемь человек от ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». Довыборы состоятся 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что изначально в Катайске планировали отменить довыборы в этом году. Тогда инсайдеры сообщали, что такое решение могло быть связано с грядущим преобразованием района в округ. Позже в городе объявили о начале выдвижения кандидатов.

На довыборы в Катайскую городскую думу в Курганской области выдвинулся помощник атамана курганского городского казачьего общества Владимир Харченко. Об этом кандидат рассказал URA.RU. Информация также опубликована в ГАС «Выборы». «Участвую в этой избирательной кампании, чтобы сделать жизнь моих земляков лучше», — сообщил Харченко. На выборы его выдвинуло региональное отделение политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по округу №5. В ГАС «Выборы» указано, что Харченко родился в 1991 году в поселке Лебяжье. В 2014 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Является юрисконсультом. На официальном сайте партии говорится, что он руководит Центром защиты прав граждан «Справедливой России» в Курганской области. Состоит в Оренбургском войсковом казачьем обществе. Занимает должность помощника атамана Курганского городского казачьего общества. На сайте региональной Избирательной комиссии говорится, что выдвижение кандидатов на выборы в Катайске завершено. Депутатами городской думы пожелали стать восемь человек от ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». Довыборы состоятся 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что изначально в Катайске планировали отменить довыборы в этом году. Тогда инсайдеры сообщали, что такое решение могло быть связано с грядущим преобразованием района в округ. Позже в городе объявили о начале выдвижения кандидатов.