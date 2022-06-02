В курганском городе, где отменяли выборы, проведут голосование

В Катайске проведут предварительное голосование перед довыборами в городскую думу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске Курганской области партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование перед довыборами в гордуму. Информация опубликована на официальном сайте регионального отделения партии. Ранее сообщалось, что выборы в городскую думу там планировали отменить.

«Катайское местное отделение партии информирует о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Катайской городской думы на дополнительных выборах по одномандатным округам № 4, №5, №11», — указано в опубликованном сообщении. Документы от претендентов будут принимать до 15 июня. Предварительное голосование пройдет с 17 по 24 июня.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Катайске пока отменили довыборы в городскую думу. По словам инсайдеров, возможно, это связано с грядущим преобразованием Катайского района в округ. Указывалось, что решение о назначении довыборов территориальная избирательная комиссия должна принять с 12 по 22 июня. Довыборы в городскую думу Катайска планировали назначить на сентябрь.