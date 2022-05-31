В курганском городе из-за реформы отменили выборы

В Катайске решили пока не проводить довыборы в гордуму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) отменили довыборы в городскую думу. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к политическим кругам. По данным инсайдеров, возможно, это связано с грядущим преобразованием Катайского района в округ.

«В Катайске, как в Кургане и Шадринске, должно было пройти предварительное голосование „Единой России“ перед довыборами в гордуму. Но его не было. Да и выборы, скорее всего, не проведут. Это связано с тем, что район планируют преобразовать в округ», — сообщили источники. На сайте регионального отделения партии указаны результаты предварительного голосования только в Кургане и Шадринске. О приеме документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в катайскую городскую думу партия объявляла в марте.

В областной избирательной комиссии сообщили, что вопрос о назначении выборов депутатов гордумы не относится к их полномочиям. Решение о переносе сроков они не принимали. «Решение о назначении дополнительных выборов депутатов Катайской гордумы должно быть принято территориальной избирательной комиссией с 12 по 22 июня», — говорится в ответе на запрос URA.RU. До специалистов районного избиркома по указанным телефонам дозвониться не удалось — никто не взял трубку.

Председатель Катайской городской думы Константин Поспелов подтвердил URA.RU, что предварительного голосования ЕР не походило. «Что касается самих довыборов, на заседании думы мы еще не рассматривали вопрос об их назначении», — добавил Поспелов.

Ранее URA.RU сообщало, что Катайский, Далматовский и Варгашинский районы (Курганская область) планируют преобразовать в муниципальные округа. Довыборы в городскую думу Катайска планировали назначить на сентябрь.

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