Жители Нижневартовска возмущены появлением стада коров во дворах. Фото

20 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Коровы также были замечены в одном из центральных районов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижневартовска возмущены появлением стада коров в городской черте. Своими эмоциями на этот счет они делятся в социальных сетях. «Заводская 26, 16п микрорайон. Для коров украшаем дворы свои. Где эти фермеры?» — пишет автор поста. Некоторые из подписчиков в комментариях заступились за парнокопытных: «Там всю жизнь коровки и лошади паслись! Либо примите как данность, либо съезжайте!» — прокомментировала подписчица. «Я, конечно, не юрист, но мне кажется, что выпас крупнорогатого и парнокопытного скота в жилой зоне запрещен», — сетует другой комментатор в группе «ЧП [В] Нижневартовске» социальной сети «ВКонтакте». По словам одного из подписчиков, коровы также были замечены в одном из центральных районов города: «Если мне память не отшибает, то коровы доходили до улицы Чапаева, а то и дальше», — пишет комментатор. Администрация Нижневартовска также оставила комментарий по этим постом. «За выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах для их владельцев предусмотрена административная ответственность. Определить хозяина можно по бирке на животном», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало о проведении митинга жителями Ханты-Мансийска из-за зловонного запаха с фермы, организованной в частном доме на улице Рознина. Жители окружной столицы жаловались на незаконное содержание скота и, как следствие, на неприятный запах и обилие насекомых. К разрешению ситуации были подключены надзорные органы. Фото: пабличный «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Нижневартовска возмущены появлением стада коров в городской черте. Своими эмоциями на этот счет они делятся в социальных сетях. «Заводская 26, 16п микрорайон. Для коров украшаем дворы свои. Где эти фермеры?» — пишет автор поста. Некоторые из подписчиков в комментариях заступились за парнокопытных: «Там всю жизнь коровки и лошади паслись! Либо примите как данность, либо съезжайте!» — прокомментировала подписчица. «Я, конечно, не юрист, но мне кажется, что выпас крупнорогатого и парнокопытного скота в жилой зоне запрещен», — сетует другой комментатор в группе «ЧП [В] Нижневартовске» социальной сети «ВКонтакте». По словам одного из подписчиков, коровы также были замечены в одном из центральных районов города: «Если мне память не отшибает, то коровы доходили до улицы Чапаева, а то и дальше», — пишет комментатор. Администрация Нижневартовска также оставила комментарий по этим постом. «За выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах для их владельцев предусмотрена административная ответственность. Определить хозяина можно по бирке на животном», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало о проведении митинга жителями Ханты-Мансийска из-за зловонного запаха с фермы, организованной в частном доме на улице Рознина. Жители окружной столицы жаловались на незаконное содержание скота и, как следствие, на неприятный запах и обилие насекомых. К разрешению ситуации были подключены надзорные органы.