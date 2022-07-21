Терапевт Лапа заявила об опасности постоянной жажды

21 июля 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Нельзя терпеть жажду, сказала Людмила Лапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сильная жажда может свидетельствовать о развитии диабета, панкреатита и интоксикации. Об этом в беседе с URA.RU сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду», — рассказала Людмила Лапа. Врач призвала не сдерживать себя и пить воду. «Организм начинает требовать воды, чтобы убрать интоксикацию. Поэтому появляется жажда. Обязательно нужно ее утолять. Хотя бы так мы будем помогать своему организму, даже если мы не знаем, что в данный момент его беспокоит», — объяснила терапевт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сильная жажда может свидетельствовать о развитии диабета, панкреатита и интоксикации. Об этом в беседе с URA.RU сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду», — рассказала Людмила Лапа. Врач призвала не сдерживать себя и пить воду. «Организм начинает требовать воды, чтобы убрать интоксикацию. Поэтому появляется жажда. Обязательно нужно ее утолять. Хотя бы так мы будем помогать своему организму, даже если мы не знаем, что в данный момент его беспокоит», — объяснила терапевт.