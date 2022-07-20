Блогеры из ХМАО стали звездами Youtube из-за любви к рыбалке

21 июля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Видео с ловом налима набрало уже более 14 миллионов просмотров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Урайские блогеры-стотысячники Анна и Владимир Жевно стремительно набирают популярность в Youtube и социальных сетях. Самый просматриваемый ролик в видеохостинге с ловом налима уже набрал более 14 миллионов просмотров, а число подписчиков их канала с начала февраля выросло почти в 22 раза. Об этом URA.RU сообщил создатель и идейный вдохновитель блога Владимир Жевно. «Я всегда любил снимать видео, но идея создать блог о рыбалке и активном отдыхе на природе пришла после покупки пешню. Поначалу мы снимали небольшие видеоролики и проводили стримы прямо с места ловли. Когда набрали необходимый хронометраж — youtube включил монетизацию и мы стали выкладывать короткие видео в формате shorts, после чего канал стал быстро набирать обороты», — рассказал корреспонденту URA.RU Владимир. Помимо роликов о рыбалке, супружеская пара делится на своем youtube-канале «По щучьему велению — отдыхаем вместе с ХМАО» также навыками выживания в суровых таежных условиях и управления различными видами техники. В настоящее время канал насчитывает около 120 тысяч подписчиков, прибавляясь на тысячу ежедневно. Ранее URA.RU писало о блогере Юлии Табаковой из Нижневартовска, которая стала звездой TikTok после публикации видео с танцующим енотом. Количество просмотров ролика набрало 13 миллионов, а число подписчиков после его публикации выросло почти в 20 раз. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Урайские блогеры-стотысячники Анна и Владимир Жевно стремительно набирают популярность в Youtube и социальных сетях. Самый просматриваемый ролик в видеохостинге с ловом налима уже набрал более 14 миллионов просмотров, а число подписчиков их канала с начала февраля выросло почти в 22 раза. Об этом URA.RU сообщил создатель и идейный вдохновитель блога Владимир Жевно. «Я всегда любил снимать видео, но идея создать блог о рыбалке и активном отдыхе на природе пришла после покупки пешню. Поначалу мы снимали небольшие видеоролики и проводили стримы прямо с места ловли. Когда набрали необходимый хронометраж — youtube включил монетизацию и мы стали выкладывать короткие видео в формате shorts, после чего канал стал быстро набирать обороты», — рассказал корреспонденту URA.RU Владимир. Помимо роликов о рыбалке, супружеская пара делится на своем youtube-канале «По щучьему велению — отдыхаем вместе с ХМАО» также навыками выживания в суровых таежных условиях и управления различными видами техники. В настоящее время канал насчитывает около 120 тысяч подписчиков, прибавляясь на тысячу ежедневно. Ранее URA.RU писало о блогере Юлии Табаковой из Нижневартовска, которая стала звездой TikTok после публикации видео с танцующим енотом. Количество просмотров ролика набрало 13 миллионов, а число подписчиков после его публикации выросло почти в 20 раз.