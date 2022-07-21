Мэр раскрыл, когда крупный завод вывезут из центра Екатеринбурга

22 июля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Сейчас мощности «Смака» сосредоточены неподалеку от ЖД-вокзала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейший хлебозавод Cвердловской области — комбинат «Смак» — переедет из центра Екатеринбурга на окраину в течение восьми-десяти лет. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, подводя итоги недели. «В среду я посетил новую площадку хлебокомбината „СМАК“. С 2019 года при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „СМАК“ реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству нового завода в логопарке „Кольцовский“. Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через восемь-десять удастся полностью свернуть производство в центре города», — приводит слова Орлова пресс-служба администрации. Как писало URA.RU, проект нового хлебозавода разработала российско-голландская компания Bilfinger Tebodin. Площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На базе нового завода появится до 300 новых рабочих мест. Сейчас основные мощности «Смака» сконцентрированы на ул. Якова Свердлова, 8. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Крупнейший хлебозавод Cвердловской области — комбинат «Смак» — переедет из центра Екатеринбурга на окраину в течение восьми-десяти лет. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, подводя итоги недели. «В среду я посетил новую площадку хлебокомбината „СМАК“. С 2019 года при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „СМАК“ реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству нового завода в логопарке „Кольцовский“. Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через восемь-десять удастся полностью свернуть производство в центре города», — приводит слова Орлова пресс-служба администрации. Как писало URA.RU, проект нового хлебозавода разработала российско-голландская компания Bilfinger Tebodin. Площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На базе нового завода появится до 300 новых рабочих мест. Сейчас основные мощности «Смака» сконцентрированы на ул. Якова Свердлова, 8.