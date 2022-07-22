Крупнейший порт в Европе приостановил сообщение с Россией

22 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Порт Роттердама — один из крупнейших в Европе — приостановил контейнерные перевозки в Россию и из РФ. Об этом сообщается на сайте порта. «Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились», — говорится сообщении. Там отметили, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Запад будет поддерживать высокое давление на Россию столько, сколько потребуется. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном продовольственном кризисе в Европе в связи с санкциями против РФ, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Порт Роттердама — один из крупнейших в Европе — приостановил контейнерные перевозки в Россию и из РФ. Об этом сообщается на сайте порта. «Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились», — говорится сообщении. Там отметили, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Запад будет поддерживать высокое давление на Россию столько, сколько потребуется. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном продовольственном кризисе в Европе в связи с санкциями против РФ, пишет RT.