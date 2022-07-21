Страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Евросоюз утвердил новые ограничения против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

«Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется», — написала Ляйен в Twitter (заблокирован в РФ).