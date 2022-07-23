Кинотеатры: Disney и Sony думают, как тайно вернуться в Россию

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Разное. Курган, афиша, кино, мстители, молодежь
Disney, Sony и другие киностудии ищут способ легально вернуться в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компании Disney и Sony, а также ряд других киностудий ищут способы для параллельного импорта в Россию. Об этом сообщает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Студии закрыли офисы России, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы и не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ», — пояснил он РИА «Новости». При этом Воронков уточнил, что ряд студий, в том числе Disney или Sony, не могут в открытую заявить, что они сотрудничают с Россией.

Ранее URA.RU сообщало, что корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам России широкоформатные фильмы, с 1 июня покинула Россию. Об этом заявлял член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.

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Компании Disney и Sony, а также ряд других киностудий ищут способы для параллельного импорта в Россию. Об этом сообщает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. «Студии закрыли офисы России, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы и не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ», — пояснил он РИА «Новости». При этом Воронков уточнил, что ряд студий, в том числе Disney или Sony, не могут в открытую заявить, что они сотрудничают с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам России широкоформатные фильмы, с 1 июня покинула Россию. Об этом заявлял член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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