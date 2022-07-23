Россияне больше не увидят кино в формате IMAX

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , кинотеатр, сериал эпидемия, просмотр фильма
Корпорация IMAX, предоставлявшая в прокат кино в широком формате, ушла из России с 1 июня Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам России широкоформатные фильмы, с 1 июня покинула Россию. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России. Все сотрудники уволены», — цитирует его слова ТАСС. Также Исаев уточнил, что руководство корпорации по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехало из Москвы в Лондон.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранные компании, ушедшие из России из-за масштабных санкций США и ЕС, потеряли миллионы и миллиарды долларов. Материал об этом публиковало издание Reuters.

Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам России широкоформатные фильмы, с 1 июня покинула Россию. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. «Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России. Все сотрудники уволены», — цитирует его слова ТАСС. Также Исаев уточнил, что руководство корпорации по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехало из Москвы в Лондон. Ранее URA.RU сообщало, что иностранные компании, ушедшие из России из-за масштабных санкций США и ЕС, потеряли миллионы и миллиарды долларов. Материал об этом публиковало издание Reuters. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...